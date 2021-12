Covid San Marino: 51 nuove positività, terapia intensiva piena al 50%

Sono 832 i positivi attivi in territorio, 51 i nuovi casi rilevati nelle ultime 24 ore. 28 i ricoverati in ospedale, di cui 6 in terapia intensiva, che dunque è piena al 50%. Tanti anche i guariti, 39. Non va meglio in Italia, che raggiunge il 12% di occupazione dei posti in terapia intensiva, superando dunque la soglia critica del 10%. In area medica invece l'occupazione ha già raggiunto il limite fissato del 15%. Nove le regioni che superano entrambe le soglie critiche: Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Bolzano, Trento, Piemonte e Veneto. Si va dunque verso un Capodanno senza eventi pubblici, con sale da concerto e discoteche chiuse. La variante Omicron si espande anche all'estero: quasi 50 mila nuovi casi in un giorno a New York e anche per oggi, nel mondo, è prevista la cancellazione di numerosi voli per i contagi tra piloti ed equipaggi: quasi 8.000 nel fine settimana di Natale. Sempre le autorità sanitarie statunitensi stanno monitorando 60 navi da crociera a seguito di casi Covid registrati a bordo: su una nave partita dalla Florida rilevate almeno 55 persone positive. Un anno fa iniziava la campagna vaccinale allo Spallanzani di Roma: dopo 12 mesi sono oltre 108 milioni le dosi somministrate e quasi 48 milioni gli italiani che hanno ricevuto almeno la prima. Nell'ultimo mese la media è stata di 500mila dosi al giorno, con un picco nella settimana prima di Natale. Il richiamo è stato somministrato al 55,46% della popolazione, ma sono oltre 5 milioni e mezzo gli over 12 senza copertura anti-Covid. La campagna pediatrica, iniziata 10 giorni fa, riguarda 168mila tra i 5 e gli 11 anni.