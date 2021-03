Covid San Marino: 58 nuovi contagiati, gli attualmente positivi superano quota 500

Nuova impennata dei contagi a San Marino. Sono 58 i nuovi positivi rilevati, 33 i guariti. Un saldo che fa alzare il numero degli attualmente positivi facendo superare la soglia dei 500. Sono infatti 513 i positivi attivi (ieri erano 488), come si evince dal cruscotto dell'Iss. Sul fronte ospedalizzazioni, si contano 41 ricoveri, uno in meno rispetto a ieri, di cui 8 nel reparto di Terapia intensiva che segna così una saturazione del 67%. Sono dunque 472 le persone seguite al domicilio. Non si registrano nuovi decessi.

Seguiranno aggiornamenti