Sono sei le nuove positività al covid-19 rilevate alla mezzanotte di ieri in territorio sammarinese, a fronte di 65 tamponi esaminati. 20 i ricoverati presso l'Ospedale di Stato, uno in più rispetto a ieri presso il reparto covid. Il reparto terapia intensiva resta saturo all'83% con 10 casi, dato invariato rispetto all'ultimo aggiornamento. Si registrano anche 26 nuovi guariti. 263 i casi seguiti in territorio, di cui 243 a domicilio.