AGGIORNAMENTO Covid San Marino: 754 i positivi attivi, crescono i ricoveri

Covid San Marino: 754 i positivi attivi, crescono i ricoveri.

Non si arresta la risalita della curva dei contagi a San Marino. Nelle ultime 24 ore sono 108 i nuovi positivi al coronavirus rilevati, a fronte di sole due guarigioni, come riporta il quotidiano aggiornamento del cruscotto dell'Iss. Numeri che portano a 754 i positivi attivi in Repubblica, dato mai così alto da inizio pandemia. Cresce anche la pressione in ospedale dove sono 20, due in più di ieri, i ricoverati. Invariata invece la saturazione della Terapia intensiva che cura tre pazienti.

Seguiranno aggiornamenti

Alle 13 l'Iss terrà una conferenza stampa che seguiremo, in diretta, sul sito e sulla pagina Facebook

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: