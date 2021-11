Covid San Marino: 89 gli attualmente positivi. Rabini: “Non possiamo permettere che l'ospedale venga intasato”

Cresce di tre unità il numero dei positivi attivi a San Marino. Le 11 nuove positività, a cui se ne aggiungono due registrate nei giorni scorsi e non segnalate precedentemente nel “cruscotto” dell'Iss, e le 10 guarigioni portano il totale degli attualmente contagiati dagli 86 di ieri agli 89 di oggi. Non cambia la situazione in ospedale, con quattro ricoverati, di cui uno – di sesso femminile – in terapia intensiva.

“Siamo ancora in grado di fronteggiare i numeri, ma è una situazione di allarme”, ha affermato ieri il direttore generale Iss, Sergio Rabini, dicendosi favorevole a misure più alte di contenimento del virus perché – spiega - “non possiamo permettere che l'ospedale venga intasato”.