Covid San Marino: 89 nuovi positivi in 24 ore

Sono 391 i casi attivi in territorio, in virtù dei nuovi positivi di oggi, 89, un record da inizio pandemia, mai così tanti, al massimo c'era stato un picco di 67 durante la seconda ondata. Stabili i ricoveri, a 9. Tantissimi anche i guariti, 51 da ieri.

In audizione in commissione Affari Costituzionali al Senato, il presidente dell'Istituto superiore di Sanità Silvio Brusaferro ha detto che l'epidemia sta aumentando, l'incidenza è 173 casi su 100mila abitanti. Si tratta, ha spiegato, “di un andamento della circolazione epidemica che tocca alcune fasce più di altre, mostrando una forte corrispondenza della popolazione non vaccinata”. Per quanto riguarda i posti letto, ha aggiunto, c'è una crescita che aumenta di un punto percentuale circa a settimana a livello nazionale, e l'aumento c'è anche in terapia intensiva. “Attualmente in Italia – ha concluso – ci sono 11 sequenze di variante Omicron, altre sospette e colpiscono più regioni”, ovvero Calabria, Campania, Sardegna, Veneto, e Bolzano.

All'inizio della validità del super Green Pass però, c'è stato un aumento delle prime dosi, ieri oltre 42mila, risultato che non si otteneva dal 18 ottobre. In totale, sono oltre 47 milioni gli italiani con almeno un vaccino, l'87,83% della popolazione over 12. L'84,82% ha invece completato il ciclo, sono 45 milioni di persone. La terza dose è stata somministrata ad oltre 9 milioni di italiani.

L'obbligo vaccinale in Europa deve restare l'ultima spiaggia: lo ha detto il responsabile Oms Europa Hans Kluge, mentre i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno stilato una lista di 80 Paesi “ad alto rischio” causa Covid, tra questi anche 5 Paesi europei, ma non l'Italia. Si tratta di Andorra, Cipro, Portogallo e Lichtenstein, che hanno avuto più di 500 casi ogni 100mila abitanti nell'ultimo mese.

