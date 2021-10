Covid San Marino, 9 nuovi casi, dovuti a un focolaio circoscritto

Ospedale di Stato

Salgono a 18 i positivi attivi nel territorio sammarinese, con 9 nuovi casi registrati da ieri, di cui 8 nelle ultime 24 ore: non si tratta di casi singoli, ma a quanto pare risalenti a un focolaio circoscritto in un gruppo familiare. Nessuno è ricoverato in ospedale, tutti sono seguiti a casa. Una guarigione da ieri. In Italia nell'ultima settimana si è verificata una netta impennata di tamponi rapidi eseguiti, dopo l'estensione del Green pass ai luoghi di lavoro. In sette giorni ne sono stati effettuati oltre 2 milioni 100mila, 78,5% in più della settimana precedente. Ogni persona non vaccinata può arrivare a sottoporsi a tre tamponi a settimana.









Per quanto riguarda i nuovi vaccinati, l'aumento è del 4,7%. E a causa dei troppi contagi in Russia, la capitale Mosca entra in lockdown leggero dal 28 ottobre al 7 novembre. Chiuderanno dunque bar, ristoranti, negozi e stadi, oltre che le scuole. Teatri e musei potranno continuare a funzionare ma l'accesso sarà limitato al 50% del pubblico, e con l'uso di codici QR, il Green pass russo, oltre che con mascherine protettive.