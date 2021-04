Covid San Marino: 90esimo decesso in Repubblica

Il consueto aggiornamento sul 'cruscotto' Iss non porta buone notizie. Si conta purtroppo la 90esima vittima per questioni legati al coronavirus dall'inizio dell'epidemia sanitaria. Si tratta di una donna di 100 anni. Per il resto, i numeri sono gli stessi riportati ieri. Non ci si registrano nuove infezioni, né guarigioni sugli 11 tamponi effettuati. Rimangono dunque 105 le persone attualmente positive e 92 i pazienti seguiti al domicilio. Invariate le ospedalizzazioni: 13 le persone ricoverate in ospedale, di cui 5 nel reparto di Terapia intensiva che ha dunque una saturazione del 42%.

Già in mattinata è ripresa la campagna di immunizzazione, ferma nel fine settimana e da domani inizierà la distribuzione delle tessere per chi ha completato il ciclo di vaccinazione anti-covid. Le prime card, sono circa 8.500, verranno distribuite a chi ha completato il ciclo entro il 18 aprile e ai guariti dal Covid da più di tre mesi e da meno di 6, e che abbiano ricevuto una sola dose di vaccino entro il 15 marzo completo. La distribuzione per questa prima prima trance proseguirà fino al 6 maggio, dalle 11 alle 18, all'ingresso dell'Ospedale, con progressione alfabetica. Modulistica e calendario per la consegna del pass disponibili sul sito iss.sm

Il totale delle vaccinazioni effettuate dall’inizio della campagna fino alle ore 13 di oggi è di 26.504 di cui 17.843 persone vaccinate con la prima dose e 8.661 con anche la seconda dose. Il 53,3% dei vaccinati sono femmine e il 46,7% maschi.

