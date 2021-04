AGGIORNAMENTO Covid San Marino: 90esimo decesso in Repubblica

Mentre sono fermi a 105 i positivi attivi sul Titano – nessuna guarigione e nessuna nuova positività è stata riscontrata nella giornata di ieri su 11 tamponi - un nuovo decesso per cause correlate al Covid, una anziana di 100 anni, porta purtroppo a quota 90 il numero delle vittime da inizio pandemia. Dei 105 positivi, 92 sono seguiti al domicilio, mentre restano invariate le ospedalizzazioni, con 13 pazienti, 8 nelle stanze di isolamento e 5 in Terapia intensiva, che registra così una saturazione stabile del 42%.

[Banner_Google_ADS]



Ferma nel fine settimana, è ripresa la campagna di immunizzazione con 26.504 vaccinazioni totali: 17.843 persone hanno ricevuto la prima dose e 8.661 anche la seconda. Oggi un nuova consegna di vaccini Pfizer: altre 1170 dosi. Con questa fornitura, salgono a 8190 i vaccini Pfizer Biontech consegnati al Titano. Per quanto riguarda lo Sputnik, si parla invece di 34mila prime dosi e altrettante seconde.

Dall'ISS anche dettagli sulle somministrazioni ai residenti, suddivise per tipologia di vaccino: 15744 prime dosi e 7.196 seconde di Sputnik; 2099 prime dosi e 1.465 seconde di Pfizer. Da domani inizierà la distribuzione delle tessere per chi ha completato il ciclo di vaccinazione anti-covid. Le prime card, sono circa 8.500, verranno distribuite a chi ha terminato il ciclo entro il 18 aprile e ai guariti dal Covid da più di tre mesi e da meno di 6, e che abbiano ricevuto una sola dose di vaccino entro il 15 marzo compreso. La distribuzione per questa prima prima trance proseguirà fino al 6 maggio, dalle 11 alle 18, all'ingresso dell'Ospedale, con progressione alfabetica. Modulistica e calendario della vaccinazione disponibili sul sito www.iss.sm

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: