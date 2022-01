Covid San Marino: allestito un nuovo punto prelievo tamponi. Attivo da lunedì

L'Istituto per la sicurezza sociale ha allestito un nuovo punto di prelievo dei tamponi visto l'aumento dei contagi da coronavirus in territorio. La tenda è stata montata dalla Protezione Civile di San Marino al Tiro a Volo della Ciarulla, creando anche un percorso per il drive through. Una postazione in cui poter fare i tamponi aggiuntivi a quelle già presenti all'Ospedale e al Centro Azzurro, oltre alle farmacie. Il punto di prelievi sarà con tutta probabilità attivo da lunedì 24 gennaio, sempre su prenotazione.