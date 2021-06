AGGIORNAMENTO Covid San Marino: ancora due i positivi attivi. 326 i turisti vaccinati Da oggi l'uso della mascherina all'aperto è solo "vivamente consigliato"

Su 629 tamponi in una settimana nessuno è risultato positivo: a tanto ammontano gli esami fatti dal 31 maggio al 6 giugno a San Marino. Zero, dunque, i nuovi contagiati in territorio, ma il totale dei positivi attivi resta fermo a 2. Sono entrambi maschi, con un'età media di 38 anni. E sono seguiti a casa. Dunque, l'ospedale di Stato rimane "Covid-free". 3 sono invece le persone in quarantena.

E nel frattempo, dopo la pausa del weekend, si torna a vaccinare, sia i sammarinesi che i turisti. A ieri erano 42.962 le dosi totali somministrate di cui 21.355 seconde dosi o dosi uniche. 326 i turisti vaccinati. Da mercoledì 9 giugno, e fino al 18 giugno, in base alle iniziali del cognome, saranno in distribuzione altre 8mila tessere al punto vaccini dell'ospedale: si tratta della terza emissione destinata a chi ha completato l'immunizzazione con seconda dose entro il 30 maggio, monodose entro il 30 maggio dopo aver avuto il Covid o prima dose entro il 30 aprile.

E da oggi, sul Titano, l'utilizzo della mascherina all'aperto è solo “vivamente consigliato”, così come stabilito dall'ultimo decreto. Possibilità di toglierla sia all'esterno che al chiuso se si è vaccinati, quindi se si ha la tessera, se si è in possesso del certificato di guarigione emesso nei sei mesi precedenti o se si è in grado di attestare il necessario numero di anticorpi.

