Covid San Marino, ancora un record di nuove positività: 271.

Salgono a 1.530 i positivi attivi in territorio, sono 271 le nuove positività rilevate da ieri, 260 in una sola giornata più altri casi rientrati nel conteggio, ma tanti anche i guariti, 237.

Dopo la conferenza di ieri, nella quale il presidente Draghi ha ribadito di voler tenere aperte e in presenza le scuole, il Tar ha accolto una serie di ricorsi, tra cui proprio quello della presidenza del Consiglio, sospendendo così l'ordinanza con cui la Regione Campania aveva disposto la Dad fino al 31 gennaio. La decisione comporta dunque l'apertura immediata degli istituti scolastici. I docenti assenti perché positivi o in quarantena, ha specificato il ministro dell'Istruzione Bianchi, sono il 6%, gli studenti il 4,5%. I docenti non vaccinati sospesi lo 0,72%.

Nel Regno Unito c'è una tendenza alla stabilizzazione dei contagi Covid, a una settimana dal picco di 218mila nuovi casi alimentati da Omicron il 4 gennaio. Da qualche giorno il conteggio si ferma a poco più di 140mila, e il numero dei morti è in costante calo, ieri a 77. In Polonia invece superati i 100mila morti per Covid da inizio pandemia, il tasso di mortalità nel Paese è tra i più alti al mondo per coronavirus.

