AGGIORNAMENTO Covid San Marino: arrivate sul Titano altre 1.170 dosi di Pfizer Nessun nuovo caso nelle ultime 24 ore a San Marino. Restano 20 le persone attualmente positive seguite a domicilio

L'andamento della pandemia in Repubblica continua ad essere molto positivo. Anche dopo il fine settimana non si sono registrati nuovi casi in territorio a fronte di 18 tamponi effettuati. Sono 20 le persone attualmente positive in territorio tutte quante seguite a domicilio. Resta libero quindi l'ospedale e non si è registrato nessun decesso.

Sul fronte vaccini in territorio ne sono stati somministrati 38.766 di cui quasi 22.000 prime dose e 16.904 richiami. Questa mattina inoltre sono state consegnate al Centro Farmaceutico altre 1.170 dosi di Pfizer.

La Federazione Unitaria Pensionati Sammarinesi Cs, con una nota, interviene sottolineando l'importanza della sanità pubblica e sollecitando un potenziamento della medicina di base nella quale le nuove tecnologie, scrivono, siano massicciamente impiegate per rispondere alle necessità che nascono dall’invecchiamento della società per consentire di ampliare l’autonomia, l’indipendenza e la partecipazione degli anziani con disabilità alla vita sociale.

Sarebbe importante, aggiungono, individuare la figura di un Facilitatore Informatico, una persona che possa fare da tramite tra gli utilizzatori e le istituzioni per l’uso di ausili informatici soprattutto per le persone più anziane non abituate all’uso delle moderne tecnologie. Occorre poi valorizzare ed implementare, spiegano, il Servizio Territoriale Domiciliare, con l’obiettivo di rendere il proprio domicilio il luogo privilegiato per la cura delle persone fragili, evitando per il maggior tempo possibile l’ingresso in RSA o l’ospedalizzazione.



I più letti della settimana: