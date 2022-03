Covid San Marino, aumentano a 3 i ricoverati in ospedale

Scendono lievemente i positivi attivi in territorio, 315, con 49 nuovi positivi rilevati nel fine settimana, nessuno nelle ultime 24 ore. Aumentano però i ricoverati in isolamento in ospedale, da uno passano a tre, mentre resta vuota da malati Covid la terapia intensiva. Tante le guarigioni, 51.

In Italia l'occupazione delle terapie intensive è stabile al 5%, esattamente un anno fa era al 37%. Le aree non critiche invece, il 20 marzo 2021 erano piene al 41%, mentre attualmente sono al 13% a livello nazionale, con differenze anche rilevanti in alcune Regioni, l'Umbria per esempio è al 28%, la Calabria al 32%. L'occupazione delle terapie intensive cala in 9 Regioni, tra cui Marche al 3%; è stabile in 15 Regioni, tra cui Emilia Romagna attualmente al 6%. Le aree non critiche crescono in 8 Regioni, tra cui Marche al 19% e sono stabili nelle restanti 11, tra cui Emilia Romagna al 10%.

Astrazeneca fa sapere che l'associazione di anticorpi monoclonali conserva una potente attività neutralizzante contro la variante Omicron BA.2. A Hong Kong invece, dopo settimane di emergenza, si allenta la morsa del Covid e gli esperti parlano di picco superato, anche se le restrizioni rimarranno almeno fino al 20 aprile. Rimossi però i divieti di volo da 9 Paesi dal primo aprile, tra cui Francia, India, Gran Bretagna e Stati Uniti.