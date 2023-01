AGGIORNAMENTO Covid San Marino: aumentano casi e ricoveri

Nella settimana fra il 26 dicembre e il primo gennaio a San Marino sono stati rilevati 168 nuovi casi di Covid-19, a fronte di 137 guarigioni, su 844 tamponi effettuati. I positivi attivi aumentano così a 195. I ricoveri in degenza ordinaria sono 8, due in più rispetto all'aggiornamento del 27 dicembre. Nessun paziente è in terapia intensiva.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: