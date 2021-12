Covid San Marino: aumentano i contagi, quattro pazienti in più in ospedale

Sono 858 i casi attivi in territorio, 827 le persone seguite a domicilio, 31 quelle ricoverate in ospedale di cui 7, dunque stabili, quelle in terapia intensiva. 117 i nuovi positivi rilevati da ieri, 72 i guariti.

In Italia riunito il Comitato tecnico scientifico per prendere in esame la riduzione dei tempi di quarantena, magari ai vaccinati, le Regioni chiedono addirittura di azzerarla a chi ha già fatto la terza dose, in caso di contatto con positivo. Anche perché, fanno notare, si rischia di paralizzare il Paese: anche Trenord, società che gestisce il trasporto ferroviario in Lombardia, registra un 12% di assenze tra il personale indispensabile, con conseguente soppressione di circa 100 corse al giorno, su oltre 1800 programmate nelle settimane di festività. I contagi comunque galoppano, ieri oltre 78mila, nonostante le oltre 619mila somministrazioni di ieri, di cui 34mila a bambini nella fascia di età 5-11 anni La pandemia ha raddoppiato i suoi numeri in una settimana, è realistico attendersi 100mila casi a Capodanno, ha detto il premio Nobel Parisi. E proprio a Capodanno il Viminale rafforzerà i controlli, e il rispetto delle ultime disposizioni, come divieto di feste nei locali e all'aperto, oltre all'obbligo di mascherina.

Il premier britannico Boris Johnson ha affermato che “fino al 90% delle persone attualmente ricoverate in terapia intensiva per il Covid negli ospedali non hanno ricevuto la terza dose”, ed ha quindi esortato i cittadini a sottoporsi al booster. Mancano all'appello infatti quasi 2 milioni e mezzo di persone che ancora non hanno fatto il terzo richiamo.