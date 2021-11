Covid San Marino: aumentano i positivi, ma ricoveri restano bassi. Ceccarini: "Senza vaccini ospedale sarebbe pieno"

Continua a crescere il numero dei positivi attivi in territorio: sono 178 i casi totali riportati dall'ultimo bollettino Iss. Ma allo stesso tempo il dato delle ospedalizzazioni è stabile: 2 le persone seguite in ospedale e nessuno è in terapia intensiva.

Dal 15 al 20 novembre si sono registrati 132 contagi - con un tasso di positività su base settimanale al 7,1% - e 51 guariti. Numeri in continua evoluzione: i sanitari parlano di 40 nuovi casi nella giornata di lunedì 22 novembre, ma ora c'è un solo ricoverato all'ospedale di Stato.









Il direttore delle Cure primarie e responsabile della campagna vaccinale, Agostino Ceccarini, commenta i dati ricordando l'importanza della vaccinazione. Con l'elevata contagiosità della variante in circolazione e se non avessimo i vaccini, spiega Ceccarini, "avremmo l'ospedale al collasso, gente malata e non voglio immaginare quanti morti". Intanto, proseguono le somministrazioni delle terze dosi: 1.073 i richiami.

Nel servizio, l'intervista ad Agostino Ceccarini (direttore Cure primarie ISS e responsabile campagna vaccinale)