Covid San Marino: aumentano le ospedalizzazioni, quasi in pareggio nuove positività e guarigioni.

L'aggiornamento quotidiano dell'Iss fornisce una situazione pressoché stabile rispetto alle 24 ore precedenti. I dati non positivi arrivano dalle ospedalizzazioni che aumentano di due rispetto a ieri: 16, alla mezzanotte, le persone che necessitano di cure ospedaliere. Di questi, due pazienti (stabili) sono ricoverati nel reparto di Terapia intensiva. La maggioranza dei pazienti, positivi, che si trovano nel reparto d'isolamento sono però asintomatici: non hanno quindi problemi respiratori, ma sono seguiti nella struttura per altri motivi. Un dato che dunque "falsa" il totale degli ospedalizzati. Molto simili i dati delle nuove positività e delle guarigioni: 139 le prime e 135 le seconde. Così i positivi attivi crescono di 4 unità: sono 1536.

Da questi primi giorni di febbraio riprendono le prenotazioni per il Turismo Vaccinale con la dose booster di Sputnik Light. I numerosi turisti, arrivati da tutto il mondo per il ciclo primario, avranno quindi la possibilità di tornare sul Titano. Potranno usufruire dell'iniziativa esclusivamente i soggetti non residenti in Italia e per i quali sia consentito l'ingresso e la mobilità a San Marino secondo la normativa vigente. Il costo della vaccinazione con Sputnik Light è di 50 euro. L'interessato inoltre per usufruire dell'iniziativa, che sarà in vigore fino al 28 febbraio, dovrà prenotare un periodo di almeno tre pernottamenti consecutivi in una struttura ricettiva del territorio.



