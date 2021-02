Covid San Marino: aumentano le terapie intensive in territorio

Sono 20 i nuovi positivi al Covid-19 e 21 i guariti rilevati in territorio sammarinese alla luce di 118 tamponi effettuati nella giornata di ieri. Il rapporto nuovi positivi/tamponi è del 16,95%. I casi totali di positività totali in territorio sammarinese scendono così a 307, di cui 288 seguiti a domicilio e 19 ricoverati. 9 i pazienti in terapia intensiva, due in più rispetto all'aggiornamento precedente, con una saturazione del reparto che cresce al 75%. 10 invece i ricoverati nel reparto Covid, due in meno. 41 anni l'età media dei positivi in territorio. Non si registrano nuovi decessi.

