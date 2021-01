Covid San Marino: boom di guariti, 65 in una giornata. 15 i nuovi casi

Tra le notizie positive di oggi, sul fronte Covid, il boom di guariti: 65 in una sola giornata. È il dato che emerge dall'ultimo aggiornamento Iss. Un' informazione incoraggiante che, però, non rappresenta un record: il 14 dicembre, ad esempio, i guariti furono 78 e 66 il 16 novembre. Sul fronte invece dei nuovi casi, sono 15 i contagi rilevati in territorio. Stabile la situazione in ospedale, perché i ricoveri sono fermi a 21, 10 dei quali in terapia intensiva che rimane all'83% di saturazione, (a cui si aggiungono 3 pazienti non Covid nelle camere risveglio del Blocco Operatorio). A livello generale, forte decrescita dei casi attivi che scendono a 208, viste le guarigioni delle ultime ore. In isolamento a casa si trovano 187 persone. Nessun decesso da più di 7 giorni: ricordiamo che sono 65 le vittime della pandemia dall'inizio dell'emergenza a oggi.