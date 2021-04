AGGIORNAMENTO Covid San Marino: boom di guariti, calano positivi e ricoveri. Arrivati vaccini Sputnik

Era dal 23 marzo che i positivi attivi in Repubblica non scendevano sotto quota 500. Dopo le festività pasquali, il 'cruscotto' dell'Iss mostra un netto calo dei contagiati: sono 472. E questo soprattutto grazie alle 78 guarigioni riscontrate nelle ultime 24 ore, a fronte di 39 nuovi positivi. Diminuisce anche il numero dei pazienti ricoverati in ospedale: 35, sei in meno rispetto a ieri, di cui 10 nel reparto di Terapia intensiva che invece nei giorni scorsi segnava la completa saturazione. Infine, sono 437 le persone seguite al domicilio. Non si registrano nuovi decessi.

Intanto nella notte sono arrivate oltre 35 mila dosi di Sputnik, tra prima e seconda dose.

Seguiranno aggiornamenti

