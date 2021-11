Covid San Marino: boom di guariti e nuovi contagi. In arrivo nuova fornitura di Sputnik

Boom di contagi nelle ultime 24 ore in territorio: 56 i nuovi positivi rilevati. Ma allo stesso tempo si registrano ben 55 guarigioni in un giorno. Il totale dei casi a San Marino aumenta, arrivando a 281 positivi attivi. In parallelo, in ospedale un ricovero in meno: quattro le persone nella struttura, di cui una in terapia intensiva. 277 invece i soggetti seguiti a casa. E si è in attesa, proprio in queste ore, di una nuova fornitura di vaccino Sputnik.

In Italia, intanto, le scuole fanno i conti con l'aumento dei contagi. Si torna in DAD con un solo caso di positività, come riporta una circolare ministeriale. Il Paese cerca di combattere la variante sudafricana, con altri tre positivi probabilmente legati ad Omicron, sempre in Campania: un docente e due compagni di classe di uno dei figli del paziente zero. Il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, parla di cinque casi totali.

Nella comunità scientifica non tutti sono sicuri che i vaccini saranno ugualmente efficaci contro la variante. L'Amministratore delegato di Moderna, Stéphane Bancel, parla di un possibile “calo sostanziale”, ma bisognerà attendere i dati. Dall'Ema una rassicurazione basata sui dati a disposizione. “I vaccini che abbiamo - afferma la direttrice esecutiva dell'Agenzia, Emer Cooke - continueranno a garantire protezione". In caso di adattamento dei vaccini, anticipa, si arriverà a un'approvazione in 3-4 mesi. Per Walter Ricciardi, consigliere del Ministro della Salute, Omicron non sembra eludere test e vaccini. Per una certezza, dice, bisognerà attendere ancora due settimane.