Covid San Marino: cala al 75% la pressione della terapia intensiva

Nelle ultime 24 ore, secondo il cruscotto ISS; si rileva un nuovo positivo e un nuovo guarito per il Covid-19 in territorio sammarinese. I numeri più bassi si devono al minor numero di tamponi effettuati nel fine settimana. Calano i ricoveri, 25 rispetto ai 27 dell'aggiornamento precedente, così come la pressione del reparto terapia intensiva, che passa dall'83 al 75%. 450 i positivi totali in territorio sammarinese, di cui 425 seguiti a domicilio. Non si registrano nuovi decessi.

Seguiranno aggiornamenti