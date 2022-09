Il cruscotto dell'Istituto Sicurezza Sociale registra oggi una situazione in miglioramento per quel che riguarda la situazione coronavirus a San Marino. I ricoveri da 2 tornano a uno nel reparto Covid ordinario, mentre resta vuoto quello di terapia intensiva. I positivi attivi scendono a 121 (-13 rispetto a ieri), di cui 10 rilevati nell'ultima giornata, superati dalle 23 nuove guarigioni. Non si registrano nuovi decessi, che rimangono 118 da inizio pandemia.