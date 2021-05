Covid San Marino: calano ancora casi e ricoveri

Covid San Marino: calano ancora casi e ricoveri.

Scendono a 37 i "positivi attivi" a San Marino, 7 in meno rispetto all'aggiornamento precedente. Questo si deve alle 2 nuove positività e alle 9 guarigioni riscontrate nelle ultime 24 ore. Calano a 6 i ricoveri, uno in meno rispetto all'aggiornamento precedente, mentre la saturazione della terapia intensiva resta stabile al 33% con 4 degenze. 37 i pazienti seguiti a domicilio. Non si registrano nuovi decessi.

