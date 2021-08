DATI ODIERNI Covid San Marino, calano i casi attivi e i ricoveri. Stabile la terapia intensiva

Covid San Marino, calano i casi attivi e i ricoveri. Stabile la terapia intensiva.

Diminuiscono ancora i positivi attivi al coronavirus a San Marino: sono attualmente 52 - secondo il cruscotto dell'Iss -, tre in meno rispetto a venerdì. Calano anche i ricoveri totali in Ospedale che passano da 8 a 5 dopo il weekend: 4 pazienti si trovano in isolamento e uno in terapia Intensiva - che rimane stabile -. Le persone seguite a domicilio sono 47, di cui 4 in Italia. 26 quelle in quarantena domiciliare.



Scende anche il tasso di positività settimanale dal 16 al 22 agosto, oggi al 3,1% dal 4,35% della settimana scorsa. Percentuale che mette in relazione i 28 nuovi casi attivi riscontrati - superati da 42 guarigioni - su 903 tamponi effettuati.

Sul fronte vaccini, il totale è di 46.137 dosi somministrate dall'inizio della campagna, di cui 22.411 prime dosi e 23.726 seconde dosi o dosi uniche. Il 51,6% degli immunizzati sono femmine e il 48,4% maschi. Ha completato il ciclo vaccinale il 76,3% della popolazione vaccinabile. Nel dettaglio sono 18.969 prime dosi, 18.639 seconde dosi e 1.302 dosi uniche di Sputnik V e 3.442 prime dosi, 3.128 seconde dosi e 657 dosi uniche di Pfizer/BioNTech.

Raggiunge quota 1.906 somministrazioni la vaccinazione ai turisti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: