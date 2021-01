AGGIORNAMENTO Covid San Marino: calano i ricoveri e i 'casi attivi'

Da ormai diversi giorni in Repubblica non si registrano nuovi decessi; e questo – ovviamente – è il dato più importante, nell'analisi dell'aggiornamento odierno dell'Istituto Sicurezza Sociale. Confortante, poi, la contrazione dei “casi attivi”; attualmente sono 190, a San Marino, le persone positive al virus; 169 delle quali seguite presso il proprio domicilio. 25 le nuove positività rilevate ieri a fronte di 330 tamponi effettuati; ma il numero delle guarigioni, fortunatamente, è superiore: 31. E poi il fronte delle ospedalizzazioni, che passano da 23 a 21. Sul cosiddetto “cruscotto”, dell'ISS, è indicata una saturazione della terapia intensiva all'83%; e questo lascerebbe pensare ad 11 persone positive al Covid in area medica, e 10 in terapia intensiva. Ma nel precedente bollettino si era parlato anche di un paziente che si era recentemente negativizzato, pur necessitando ancora delle cure garantite dalla rianimazione. Se la situazione fosse invariata si potrebbe parlare allora di una saturazione al 92%, riguardo alla disponibilità dei posti letto nel reparto.

