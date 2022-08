SANITÀ Covid San Marino: calano positivi attivi e ricoverati

Calano a 163 i positivi attivi al Covid-19 in territorio sammarinese, 36 casi in meno rispetto a ieri, alla luce di 31 nuove positività e 68 guarigioni rilevate nelle ultime 24 ore. Diminuiscono anche i ricoveri, sono 6 i pazienti nelle degenze ordinarie, uno in meno rispetto all'aggiornamento precedente, mentre rimane vuoto il reparto terapia intensiva all'Ospedale di Stato.

