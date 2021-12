Covid: San Marino cancella il Capodanno. Pedini Amati: “Numeri stanno aumentando troppo”

Annullata la festa di Capodanno sullo Stradone a San Marino. Motivo: l'aumento dei numeri del contagio e dei ricoveri in terapia intensiva e nei reparti. “Di fronte a 100 casi al giorno – commenta il segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati – non possiamo rischiare ed è giusto fermarsi”.

E non sono escluse, in caso di peggioramento della situazione, nuove modifiche al programma del Natale delle Meraviglie. “Sono sempre stato per le aperture delle attività”, ribadisce Pedini Amati. Che però aggiunge: “Qualcosa abbiamo sbagliato”. Il riferimento è alle misure adottate per contrastare la pandemia sul Titano. “Il green pass – tuona il titolare del Turismo – ha dimostrato di non funzionare del tutto”, perché “avremmo dovuto fare i richiami al quinto o sesto mese e non al nono, visto che la copertura svanisce”. Per Pedini Amati, poi, in un anno si sarebbe dovuto lavorare per aumentare il numero di posti in terapia intensiva fino a 25 letti.

Nel pomeriggio è in programma un confronto tra Governo e forze di maggioranza e domani si riunirà il Congresso di Stato. In arrivo, probabilmente, nuove prescrizioni. “Tutto ciò viene fatto per rimanere aperti il più possibile”, ribadisce Pedini Amati.