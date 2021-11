Covid San Marino: casi totali in crescita, Gruppo per le emergenze invita ad alzare la guardia Stabile il numero dei ricoveri: 2 i pazienti in Ospedale

23 nuovi casi registrati nell'ultima giornata di riferimento e una sola guarigione portano a un nuovo aumento dei positivi attivi. Sono 147 le persone con il Coronavirus in questo momento, con un'età media di 39 anni, di cui 3 non residenti. Allo stesso tempo, il numero di ricoverati in ospedale è stabile a 2 pazienti; nessuno di loro è in terapia intensiva.

Uno degli obiettivi resta la vaccinazione. L'Iss apre alle somministrazioni delle terze dosi a tutte le fasce d'età: bisogna essere maggiorenni e che siano passati almeno sei mesi dalla vaccinazione primaria. 890 i richiami somministrati finora.

Nel frattempo il Gruppo per le emergenze, riunito questa mattina, avverte che siamo in una fase di allerta e invita i cittadini alla cautela, rispettando le distanze, mettendo la mascherina e mantenendo puliti gli ambienti. Per il Gruppo sono fondamentali le cure territoriali. E la parte epidemiologica, così da bloccare l'infezione e studiarne l'evoluzione.

Nel servizio, l'intervista a Claudio Muccioli, dirigente Authority sanitaria

