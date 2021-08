DATI ODIERNI Covid San Marino, casi totali in leggero aumento Nelle ultime 24 ore 9 nuovi contagi e 7 guarigioni portano i positivi attivi a 83 (+2 rispetto a ieri)

Covid San Marino, casi totali in leggero aumento.

Sono 9 i nuovi positivi al test del coronavirus a San Marino nelle ultime 24 ore, secondo i dati del cruscotto Iss. In aumento però di poco rispetto a ieri i casi attivi totali che, grazie a 7 nuove guarigioni, da 81 salgono a 83. Calano di una unità i ricoverati in Ospedale, oggi 5, di cui nessuno in terapia intensiva. 78 le persone seguite a domicilio.

In Italia, scende seppur di poco l'indice di trasmissibilità - secondo il monitoraggio settimanale del Ministero Salute - : il valore Rt passa da 1,1 della scorsa settimana a 1.01 di quest'ultima. Leggero aumento per l'incidenza nazionale con 77 casi ogni 100 mila abitanti per il periodo 20-26 agosto, rispetto ai 74 casi di 7 giorni prima. Sono 10 le regioni e le province autonome classificate a rischio moderato: la Sicilia supera tutti i parametri di ricoveri e incidenza mentre Sardegna e Calabria oltrepassano solo alcuni limiti.



Seguiranno aggiornamenti



[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: