ISS Covid San Marino: contagi in crescita, in fila per tamponi

Il cruscotto dell'Istituto Sicurezza Sociale registra oggi un aumento dei positivi attivi al Covid-19 a San Marino. Sono 243 (+ 26 rispetto alla scorsa rilevazione), di cui 51 rilevati nelle ultime due giornate, a fronte di 25 nuove guarigioni. I ricoveri sono stabili a 3 unità, di cui nessuno nel reparto di terapia intensiva. Stamattina si è formata una fila di persone presso il parcheggio multisala dell'Ospedale di Stato per verificare la positività al coronavirus tramite i tamponi. Non si registrano nuovi decessi, che rimangono 118 da inizio pandemia. L'ISS raccomanda di utilizzare la mascherina FFP2 in tutte le loro strutture.

Il totale delle vaccinazioni registrate a San Marino dall’inizio della Campagna è di 71.608 di cui 24.328 persone vaccinate con la prima dose e 26.670 con la seconda dose o con la dose unica. Ha completato il ciclo di immunizzazione primario 82,02% della popolazione vaccinabile residente con o più di 5 anni. Sono 20.625 le persone che hanno ricevuto la dose di richiamo (booster), pari al 68,07% della popolazione residente vaccinabile con o più di 12 anni.



