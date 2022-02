AGGIORNAMENTO Covid San Marino: contagi in rialzo, un paziente in più in Terapia intensiva

Continua il sali-scendi dei casi attivi da Covid a San Marino. Sono 104 le nuove positività riscontrate alla mezzanotte di ieri, 57 le guarigioni. Risalgono dunque gli attuali casi di positività che si attestano a 1583, 47 in più rispetto a ieri. 17 le persone ricoverate in ospedale - già ieri era stato puntualizzato che la maggioranza di questi si trovano nella struttura per motivi non legati al Covid -, di cui tre nel reparto di Terapia intensiva, uno in più rispetto alle 24 ore precedenti.

Seguiranno aggiornamenti

