Covid San Marino: continua l'ascesa degli attualmente positivi, 39 i ricoverati

Continua la crescita degli attualmente positivi al coronavirus a San Marino. Alla mezzanotte di ieri se ne contano 488, 14 in più rispetto alla giornata precedente, con un'età media di 45 anni. E questo è dovuto ai 27 nuovi positivi rilevati e alle 13 guarigioni accertate, nelle ultime 24 ore, su 119 tamponi effettuati (rapporto nuovi positivi/tamponi= 22,69%). Diminuiscono di una unità le ospedalizzazioni: sono 39 i pazienti ricoverati, di cui 9 nel reparto di Terapia intensiva (una in più rispetto a ieri) che ora, sul cruscotto dell'Iss, segna una saturazione del 75%. Non si registrano nuovi decessi.

Seguiranno aggiornamenti