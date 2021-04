Covid San Marino: continua la discesa dei contagi, diminuiscono anche i ricoveri

Continua, a San Marino, la discesa dei positivi attivi: ad oggi sono 374 le persone attualmente contagiate. Dal 'cruscotto' dell'Iss vengono segnalati tre nuovi positivi e 23 guarigioni. Migliora anche la situazione in ospedale, dove i ricoverati sono 34, tre in meno rispetto a ieri, di cui 7 (ieri erano 8) nel reparto di Terapia intensiva che segna quindi un grado di saturazione del 58%. Sono 340 le persone seguite al domicilio. Non si segnalano nuovi decessi, che restano 85 dall'inizio della pandemia sanitaria.

Seguiranno aggiornamenti