Covid San Marino: continua la lenta crescita dei positivi, stabile la situazione in ospedale

Continuano a crescere, seppur con numero comunque limitati, i positivi attivi al Covid19 nel territorio sammarinese. Rispetto all'ultimo aggiornamento di venerdì, il cruscotto dell'Iss segnala 35 nuovi casi e 24 guarigioni. Sono dunque 11 in più gli attualmente positivi che si attestano, in totale, a 274. Resta invece stabile la situazione in ospedale, dov'è ricoverata solo una persona. Ancora vuota la Terapia intensiva da pazienti Covid. Torna la fila al drive through dell'Ospedale, per eseguire i tamponi, in mattinata circa un'ora di attesa.