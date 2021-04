Covid San Marino: continua trend positivo, scendono i contagi ma 89esimo decesso

Il trend positivo sul fronte contagi degli ultimi giorni a San Marino viene interrotto da un nuovo decesso, che porta il totale delle vittime covid sul Titano a 89. Stando al cruscotto Iss, nelle ultime 24 ore si è registrato un solo positivo su 109 tamponi eseguiti per un rapporto positivi/tamponi dello 0.98%. 17 le persone guarite che fanno scendere ancora il totale dei casi attivi in Repubblica, a 119. Scendono di una unità anche i ricoveri ospedalieri, 13 mentre non si alleggerisce la pressione in Terapia intensiva, ora al 42%, con 5 posti letto occupati.

Il totale delle delle vaccinazioni somministrate dall’inizio della campagna fino alla giornata di ieri è di 25.141 di cui 16.486 persone vaccinate con la prima dose e 8.655 con anche la seconda dose. Il 53,9% dei vaccinati sono femmine e il 46,1% sono maschi. Il 22 aprile sono state vaccinate 860 persone con la prima dose e 47 con la seconda dose.