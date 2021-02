Covid San Marino: contrazione dei casi positivi; 4 classi delle elementari in quarantena

Il dato forse più confortante, oggi, viene dalla terapia intensiva, che potremmo definire il vero “termometro” dell'emergenza, a San Marino. Dopo periodi di massima criticità si torna a margini rassicuranti; perché il numero dei pazienti positivi al covid, nel reparto, è sceso ulteriormente: da 6 a 5. Il livello di saturazione è dunque ora al 42%. Restano invece 15, complessivamente, le ospedalizzazioni; in area medica infatti i ricoverati salgono a 10, rispetto ai 9 del precedente bollettino.









Per il resto continua – seppur a piccoli passi – la contrazione dei “casi attivi”; e questo grazie alle 30 guarigioni registrate ieri, a fronte di 25 nuove positività. 309 i tamponi effettuati; con un rapporto, fra casi rilevati e test eseguiti, dell'8,09%. Attualmente, a San Marino, sono 246 le persone infettate; 231 delle quali seguite presso il proprio domicilio. Tutto ciò dopo un periodo particolarmente complicato sul fronte scuola. Già da qualche giorno in quarantena 2 classi delle elementari; e altre 2 se ne sono aggiunte ieri. Lunedì riaprirà la scuola dell'infanzia di Cà Ragni; ma nelle stesso giorno 4 classi delle elementari saranno sottoposte a tampone.