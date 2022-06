SANITÀ Covid San Marino: cresce ancora il totale dei positivi, varianti e vita sociale tra possibili cause Pfizer punta a vaccini adattati alle varianti per settembre

Nuovo aumento dei casi totali di Coronarivus in territorio. Sono 167 i positivi attivi a San Marino. 31 i nuovi casi rilevati e 12 i guariti. Tutti i pazienti contagiati sono a casa: nessuno è ricoverato in ospedale. Molte persone "hanno pochi sintomi, altri hanno invece sintomi più importanti ma non tali da sviluppare una malattia veramente grave", spiega il direttore sanitario Iss, Sergio Rabini. Le nuove varianti e l'aumento dei contatti interpersonali, dei viaggi e delle occasioni di incontro sono tra i possibili motivi del recente aumento dei contagi, afferma Salvatore Scondotto, epidemiologo e consulente Iss, che allo stesso tempo invita ad analizzare i dati nel medio periodo.

Nelle ultime 24 ore in Italia si registra un calo dei nuovi casi: oltre 31.800 i contagi. 48 le vittime, in diminuzione rispetto a ieri. In lieve crescita, invece, i ricoveri. In Emilia-Romagna 2.674 nuovi casi e 4 decessi, di cui uno nel Riminese. Intanto, la Pfizer annuncia l'obiettivo di mettere a disposizione, per settembre, i vaccini adattati alle varianti.

Nel servizio, le interviste a Sergio Rabini (direttore sanitario Iss) e a Salvatore Scondotto (epidemiologo e consulente Iss)

