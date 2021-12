Covid San Marino: cresce ancora la curva del contagio, 83,47% dei residenti immunizzati con il primo ciclo

Continua a crescere la curva del contagio sul Titano: sono 323 i positivi al Coronavirus. Un numero in costante aumento, specie dopo i 44 nuovi casi rilevati. Tre i guariti. Crescono di poco anche i ricoveri all'ospedale di Stato che passano da quattro a cinque. Quattro pazienti sono seguiti nei reparti di isolamento e uno in terapia intensiva. 318 persone si trovano invece a casa.

Sul fronte delle vaccinazioni, ha completato il ciclo di immunizzazione primario l'83,47% della popolazione vaccinabile residente, pari a 25.238 sammarinesi. E si prosegue con i richiami: 4.048 quelli somministrati. San Marino ha a disposizione circa 10mila dosi di Pfizer e 4mila di Sputnik Light. L'Iss, per la terza dose, raccomanda l'eterologa con vaccino a mRNA. Ma chi ha già ricevuto Sputnik potrà sceglierlo come “booster”, nei modi stabiliti dall'Istituto nei prossimi giorni.

Periodo complesso per la sanità, dalla gestione dell'emergenza pandemica alla carenza di medici. Proprio ieri, in Commissione Sanità, il segretario Roberto Ciavatta ha parlato di due dimissioni “importanti”. Lasciano l'incarico Raffaella Bracci, primaria di Oncologia, e Palma Mammoliti, neonatologa in servizio in Pediatria.

