Covid San Marino: crescono i contagiati, 125 i positivi attivi.

Continua il trend di crescita dei positivi attivi al coronavirus a San Marino: 26 i nuovi casi rilevati che, assieme alle due guarigioni, portano il totale dei contagiati a 125. Diminuiscono però i ricoveri: dai tre di ieri ai due di oggi, come riporta l'aggiornamento quotidiano del “cruscotto” dell'Iss. Non risultano poi pazienti Covid in Terapia intensiva.

