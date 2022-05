AGGIORNAMENTO Covid San Marino: crescono leggermente casi attivi e ricoveri

Covid San Marino: crescono leggermente casi attivi e ricoveri.

L'aggiornamento odierno del 'cruscotto' Iss riporta un andamento in leggero aumento dei contagi da Covid a San Marino. Sono 37 i nuovi casi e 23 le guarigioni registrati nelle ultime 24 ore. Numeri che portano i casi attivi in territorio a 271, 14 in più rispetto a ieri. I ricoveri crescono di una unità: sono nove le persone che necessitano di cure ospedaliere, di cui due – stabili – nel reparto di terapia intensiva.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: