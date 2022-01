Covid San Marino: da domani le vaccinazioni ai bambini dai 5 agli 11 anni

Verranno somministrate domani pomeriggio, al punto vaccini dell’Ospedale di Stato le prime vaccinazioni antiCovid pediatriche per la fascia d’età 5-11 anni. Tali somministrazioni saranno eseguite dal personale della Pediatria, servizio al quale bisogna rivolgersi per le prenotazioni, inviando una email a pediatria.vaccinazioni@iss.sm. Per prenotare la vaccinazione antiCovid per tutte le altre fasce d’età è consigliato invece, utilizzare il modulo on-line, oppure telefonare al CUP chiamando il numero 0549 994889 dal lunedì al venerdì dalle 8:15 alle 18:00.

In caso di eventuali reazioni avverse è disponibile il sistema on-line di segnalazione ai fini della vaccino vigilanza, accessibile tramite il link diretto https://adr.iss.sm/ oppure dal sito dell’ISS, nella sezione dedicata alla vaccinazione antiCovid