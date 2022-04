COVID-19 Covid San Marino, di nuovo tutti negativi gli ospiti del Colore del Grano In Italia ultimo report di Aifa sui vaccini anti-Covid: le reazioni avverse sono state meno di una su mille

Scendono a 370 i positivi attivi a San Marino, in virtù dei 62 casi in più rilevati nel weekend di Pasqua, ma anche alle 86 guarigioni. Stabili a 9 i ricoveri totali, di cui 2 in terapia intensiva, dunque una persona in più dall'ultima rilevazione, mentre in isolamento è rimasto un solo ospite proveniente dal Casale La Fiorina. 361 le persone seguite a casa, 16 le quarantene. Buone notizie dal Colore del Grano, dove non ci sono più positivi e dove sono state ripristinate tutte le normali attività. Nell'ultima settimana il tasso di positività a San Marino è stato del 16,56%. Un anno fa, i ricoverati erano 25, di cui 6 in terapia intensiva.

In Italia l'ultimo report di Aifa sui vaccini dice che sono state meno di una su mille le reazioni avverse segnalate dopo un vaccino anti-Covid: 134mila su oltre2 135 milioni di dosi somministrate, pari allo 0,098%. E anzi, le segnalazioni per sospette reazioni avverse per la seconda dose sono inferiori a quelle relative alla prima, e ancor più basse per la terza dose. Nella fascia di età 5-11 anni, al 26 marzo scorso, risultano 439 segnalazioni, circa lo 0,3% del totale, per il vaccino Pfizer, con un tasso di circa 21 casi ogni 100mila dosi. Gli eventi avversi più segnalati sono dolore in sede di iniezione, cefalea, febbre e stanchezza, la gran parte dopo la prima dose. Non arriva a trentamila l'incremento odierno (27.214), dato l'esiguo numero di tamponi nei giorni di festa (l'incidenza è infatti al 15,6%). Le terapie intensive aumentano di 11 (422), 127 le vittime.

1.751 i nuovi positivi in Emilia Romagna, 3 in meno le terapie intensive (33 totali), 14 decessi (+100 casi a Rimini). Da domani la Spagna dice addio alle mascherine al chiuso, fine dell'obbligo, scuole comprese: oggi in Catalogna gli studenti hanno già anticipato questo provvedimento. L'unica eccezione sarà per strutture sanitarie, case di riposo e trasporti pubblici, dove la mascherina dovrà ancora essere indossata.

