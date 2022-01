Covid San Marino: dimezzati i ricoveri, ma c'è un nuovo decesso

Si conta la 108esima vittima per cause legate al Covid a San Marino, come si evince dall'aggiornamento dell'Iss. Balza agli occhi il forte decremento dei ricoverati: venerdì ne risultavano 12, oggi sono sei, di cui due nel reparto di Terapia intensiva. Nel fine settimana calano anche i positivi attivi: a oggi se ne contano 1586, 98 in meno rispetto all'ultimo aggiornamento. Nel weekend i nuovi casi registrati sono complessivamente 320. Altissimo il numero delle guarigioni: 416.

In Emilia-Romagna ieri 19.630 nuovi casi di Coronavirus e 23 morti. A Rimini, il giorno prima, tra i decessi anche una ragazzina di 12 anni con patologie pregresse. Il tasso di positività in Regione è al 31,9% e i ricoveri in terapia intensiva aumentano del 7%. In Italia da oggi cinque regioni in zona arancione: sono Sicilia, Piemonte, Abruzzo e Friuli che si aggiungono alla Valle d'Aosta: cambiano le regole ma principalmente solo per chi non ha il Super Green pass. Ieri 138.860 i nuovi contagi, a fronte di oltre 933mila tamponi, e 227 i decessi. Il tasso di positività è al 14,9%.

Intanto il governo sta valutando la proroga del Green pass oltre i sei mesi per chi ha ricevuto il booster. In molti infatti si stanno avvicinando alla data di scadenza e la somministrazione di una quarta dose non è ancora stata autorizzata. Mentre sono oltre un milione i bambini tra i 5 e 11 anni vaccinati. L'invito a sottoporsi alla somministrazione del siero arriva anche dalla Società italiana di pediatria, che lancia un grido d'allarme sui ricoveri dei bambini al di sotto degli 11 anni: “Sono triplicati nell'ultima settimana, in base ai dati dell'Istituto Superiore di Sanità. La crescita del tasso di incidenza sta rallentando in tutte le fasce d'età tranne quella”.

Intanto cauto ottimismo da parte dell'Oms, secondo cui la variante Omicron “potrebbe rappresentare la fase finale della pandemia in Europa”. Un nuovo modello di gestione dei viaggi è intanto allo studio dell'Unione europea, che punta a superare l'attuale sistema delle mappe di contagio basandosi invece sulla situazione del viaggiatore: vaccinazione, guarigione o test. Confermata la validità dei Green pass a nove mesi.