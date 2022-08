ISS Covid San Marino: dimezzati i ricoveri, positivi ancora in calo

È una situazione sempre più in miglioramento quella sul Covid a San Marino. Il cruscotto dell'Istituto Sicurezza Sociale infatti registra un numero di contagiati pari a 123, in calo di 22 unità rispetto alla rilevazione di due giorni fa. I nuovi contagi sono 30, superati dalle 52 nuove guarigioni. I ricoveri diminuiscono del 50%, passando da quattro a due, mentre il reparto di terapia intensiva rimane vuoto. I pazienti seguiti al domicilio sono dunque 121. Non si registrano nuovi decessi.

