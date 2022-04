AGGIORNAMENTO Covid San Marino: diminuiscono casi attivi e ricoveri. In Italia si ragiona sulla quarta dose agli over 80

Torna a scendere lievemente il totale dei positivi sul Titano: 333 secondo l'ultimo aggiornamento Iss. 48 i casi rilevati nelle ultime 24 ore, superati dalle 61 guarigioni. Notizie ancora incoraggianti sul fronte ospedaliero: i ricoveri passano da 9 a 8. Nessuno si trova in terapia intensiva.

In Italia le istituzioni sanitarie monitorano l'evoluzione della pandemia. Quattro Regioni superano il valore di incidenza di 1000 casi per 100mila abitanti: in testa Abruzzo, Umbria e Basilicata. Lo si legge nel report settimanale Iss-Ministero della Salute. E in Sardegna viene superata la soglia di allerta del 10% per l'occupazione delle terapie intensive: ora al 12,3%. In tutto il Paese i numeri dei reparti di Rianimazione restano comunque stabili.

E intanto si torna a parlare di quarta dose ai fragili. Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ha annunciato che il 12 aprile si riunirà l'Agenzia italiana del farmaco, proprio per fornire indicazioni sul richiamo. Al momento - sulla scia di quanto indicato da Ema - si parla di quarta dose agli over-80. Costa interviene anche sugli insegnanti no-vax: l'orientamento è di non farli rientrare in classe. E dal primo maggio, aggiunge, il green pass base non sarà più richiesto. Nel continente asiatico, la Cina, che sta cercando di arginare la diffusione di nuovi contagi, ha già aperto e continuerà a realizzare più ospedali di emergenza per i pazienti Covid.

