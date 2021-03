Covid San Marino: diminuiscono i positivi, crescono i ricoveri

Sono dati complessivamente confortanti, quelli diffusi oggi dall'ISS; a partire dalla diminuzione dei casi attivi: attualmente, in Repubblica, sono 420 le persone positive al covid; 14 in meno, rispetto all'aggiornamento precedente. E questo grazie alle ben 40 guarigioni registrate ieri, a fronte dell'accertamento di 26 nuovi casi. Altra buona notizia viene dalla terapia intensiva, dove il livello di saturazione scende al 50%; 6, dunque, i pazienti positivi al coronavirus nel reparto. L'unica nota stonata viene dall'area medica, dove i ricoveri salgono a 21. Cresce, dunque, complessivamente, il numero delle ospedalizzazioni, che salgono a 27. 393, invece, le persone positive al virus seguite presso il proprio domicilio. Ma ciò che è più importante è che nella giornata di ieri, fortunatamente, non si sono registrati decessi. Restano 76, quindi, le vittime dall'inizio della pandemia.