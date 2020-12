AGGIORNAMENTO Covid San Marino: diminuiscono i ricoveri; 46 i nuovi positivi

Covid San Marino: diminuiscono i ricoveri; 46 i nuovi positivi.

Sono 46 i nuovi positivi al coronavirus a San Marino e 25 i guariti su 247 tamponi effettuati. Dati che portano gli attualmente positivi a 290 (ieri erano 264). L'età media dei pazienti è 46 anni. Calano i ricoverati in ospedale: dai 24 di ieri ai 20 di oggi, di cui 11 in terapia intensiva (saturazione al 92%), a cui si aggiunge un paziente non covid nelle sale di risveglio operatorio. A domicilio sono seguiti 270 pazienti. La percentuale di nuovi positivi sui tamponi effettuati è del 18,62%. Non ci registrano nuovi decessi.





(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: