Covid San Marino: diminuiscono i ricoveri, ma crescono i contagi

Sono dati in chiaroscuro quelli dell'ultimo bollettino Covid a San Marino. Se da un lato aumenta il numero dei positivi attivi, dall'altro diminuiscono i ricoveri. Sono 346 le persone con il virus in questo momento. 38 i contagi delle ultime 24 ore. Sul fronte ospedaliero, notizie in qualche modo confortanti perché scende il numero dei ricoveri che passa da 11 agli attuali 9. E nessuno è in terapia intensiva.

Intanto, in Italia, secondo il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe, dal 30 marzo al 5 aprile la trasmissione del virus cala – ma diminuiscono anche i tamponi – e aumenta la pressione sui reparti ordinari degli ospedali (+5,6%). Diminuiscono le terapie intensive (-3,3%). E la campagna vaccinale è quasi ferma.

Mentre a livello internazionale preoccupa la nuova variante XE, l'Istituto superiore di sanità rende noto che, nei primi tre mesi dell'anno, oltre 3600 bambini con meno di 5 anni sono finiti in ospedale a causa del Covid e 8 sono morti. Si torna a parlare poi di restrizioni e green pass, con il sottosegretario alla Salute Sileri che annuncia un'eliminazione del certificato verde ma invita a procedere con la terza dose.